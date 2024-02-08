Akşener, İlham Aliyev'i kutladı

Azerbaycan'da mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçimini kazandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kutlama mesajında, "Azerbaycan'da yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sn. İlham Aliyev’i tebrik ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan İlham Aliyev'i kutladı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

Penahov, ülkede yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu belirtti.

Penahov, açılan sandık oranının yüzde 54,47 olduğunu bildirerek, İlham Aliyev'in oyların yüzde 92,1'ini aldığını bildirdi.

AKŞENER'DEN KUTLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından kutlama mesajı yayımladı.

Akşener, mesajında, "Azerbaycan'da yapılan seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sn. İlham Aliyev’i tebrik ediyorum. Sonucun, can Azerbaycanımızın siyasi ve ekonomik geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Meral Akşener ayrıca, "Bu vesileyle; Yıllar sonra ilk kez oy kullanarak demokratik hakkına kavuşan Karabağımıza ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selamlarımı iletiyorum..." ifadelerini kullandı.