Akşener'in gönderme yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nihal Atsız'dan okuduğu şiirdeki 'Korkak yavaş' ifadesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme olduğu iddia edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bu iddialar tamamen gerçek dışı" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Nihal Atsız'den okuduğu şiir ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Nihal Atsız'ın şiirini okudu. Akşener'in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı.

"Kopunca bir büyük savaş

Er tez gider, korkak yavaş

Yüreksize akçayla aş

Erlere meydan görünür”

Akşener'in okuduğu şiirdeki 'Korkak yavaş' ifadesinin Mansur Yavaş'a gönderme olduğu iddia edildi.

İddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.