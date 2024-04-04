Akşener'in istifasını istemişti: İYİ Parti'de genel başkanlık için ilk aday belli oldu

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Olağanüstü kurultay kararı alınan İYİ Parti'de ilk aday belli oldu.

Yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti. İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Kodaz'ın adaylığını duyurduğu açıklaması şöyle:

"İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."

İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir.



YAPILACAĞI AÇIKLANAN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIMIZDA İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY OLDUĞUMU KAMUOYU İLE SAYGIYLA PAYLAŞIRIM.



Av.Arb. Günay Kodaz

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷@iyiparti — Av.Arb.Günay Kodaz (@Gunay_Kodaz) April 3, 2024

Kodaz, yerel seçimler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yapmış, İYİ Parti'nin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan, partinin önemli isimlerinden olan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak görevlerinden istifa etmişti. Kavuncu, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.