Akşener ittifakı çabuk unuttu: “2018’de yüzde 10 oy alarak grup kurduk”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2018’de partisinin ittifak sayesinde barajı geçip Meclis’e girdiğini unuttu. Grup konuşmasında CHP’ye yüklenen Akşener, 2018 seçimlerinde CHP’den hiçbir destek almadıklarını savunarak, “Sonuç itibariyle yüzde 10’luk oy alarak milletimizin teveccühüyle grup kurduk” dedi. Oysa İYİ Parti, o yıl yapılan seçimde yüzde 9,96 oy almış ve Millet İttifakı’nın bileşeni olması sayesinde yüzde 10’luk barajı aşarak Meclis’e girmişti.

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Yeni dönem siyasetinde CHP karşıtı bir çizgi izleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada 2018 seçimlerinden söz etti.

Ancak Akşener, 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerin sonuçlarına dair hatalı bir anlatımda bulundu.

Konuşmasında CHP’ye yüklenen ve o dönem CHP’li belediyelerden yardım almadıklarını öne süren Akşener, 2018’de yüzde 10 oy alarak Meclis’te grup kurduklarını savundu.

Oysa İYİ Parti, 2018’e Millet İttifakı ile birlikte girmiş ve aldığı yüzde 9,96’lık oya karşın o dönem uygulanmakta olan yüzde 10’luk seçim barajını bu sayede geçmişti. İYİ Parti, Meclis’te 41 sandalye kazanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Akşener, grup konuşmasına konuya ilişkin şunları söyledi:

“Biz sürünürken başımız dimdik gezdik. Aldığımız tek yardım, parasını ödediğimiz belediye salonlarıdır. 2018’de beraber yol yürüdük. Henüz seçime girmemişiz, devletin yardımı yok. Sayın Özel, sorun Genel Başkanınıza, siz o zaman Grup Başkanvekiliydiniz. Belki bilmiyorsunuzdur. 2018’de Cumhuriyet Halk Partisi ve onun belediyelerinden İYİ Parti’ye bir lira, bir kuruş verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz! Bunu benim kaldırmam mümkün değil, vereceksiniz. Kendi imkanlarımızla sürünerek propaganda yaptık, milletimize ulaşmaya çalıştık. Milletvekili arkadaşlarımız cansiperane çalıştılar, sonuç itibariyle yüzde 10’luk oy alarak milletimizin teveccühüyle grup kurduk.”

SEÇİMDEN ÖNCE CHP’NİN YARDIMIYLA GRUP KURMUŞTU

Öte yandan 2017’de kurulan İYİ Parti, 2018 seçimlerinden önce Meclis’te grup kurabilmek için CHP’den vekil desteği almıştı.

Nisan 2018’de CHP'nin 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmiş, böylece Meclis’te 5 milletvekili olan İYİ Parti'nin grup kurabilmesi ve dolayısıyla 24 Haziran'a alınan seçimlere katılmasının önündeki engel de kaldırılmıştı.

Aynı zamanda İYİ Parti, 100 bin imzaya gerek kalmadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı gösterme imkanına kavuşmuştu. 2018’de genel seçimlerle aynı gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener, partisinin altında kalarak yüzde 7,42 oy almıştı.

BARAJ YÜZDE 7’YE DÜŞTÜ

12 Eylül 1980’deki askeri darbenin ardından yüzde 10’a yükseltilen ve AKP iktidarı tarafından da yıllarca muhafaza edilen yüzde 10’luk seçim barajı, 2022 yılındaki kanun değişikliğiyle yüzde 7’ye çekilmişti.

Yüzde 7’lik ülke seçim barajı, ilk kez 14 Mayıs 2023 seçimlerinde uygulanmıştı.