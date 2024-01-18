Akşener: Kellemi ortaya koydum, başaramazsak bedeli benim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı. Akşener, "Başaramazsak onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum diyorum, seçmen ya tekme atacak ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.

Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen Akşener, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İYİ Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Ceylan'a destek istedi.

Seçimlerle ilgili birey olarak pek çok hakaret işittiğini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"CHP'YLE EL SIKIŞTIK, BAŞARAMADIK"

"Pek çok çirkinlikle karşılaştım, pek çok iftiraya uğradım. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor. İki kelime çok önemlidir, gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim kelimesi, birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu ima eden, söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Bunu niye söyledim, kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Konumuz o değil, söylemeye çalıştığım şey, bütün bunlar söyleniyor. Niye biliyor musunuz? CHP ile el sıkışmamız için. CHP ile el sıkıştık, başaramadık. Biz şu ana kadar CHP'ye laf etmiyoruz, seçilmiş belediye başkanlarına laf etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Sadece bir risk alarak biz şu anda tartılıyoruz.

"BAŞARAMAZSAK BEDELİ BENİMDİR"

Başarırsak hepimizin, inşallah başaracağız. Başaramazsak onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum diyorum, seçmen ya tekme atacak ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Türkiye'min yoluna baş koydum. Sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım, gönüllüyüm. Bu hür ve müstakil olmanın Türkiye'ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içine girmemek demek."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AĞABEYİ DE KATILDI

Akşener, konuşmasının ardından partisinin il ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Programa, mevcut başkanı Mustafa Destici Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da katıldı.