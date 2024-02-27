Akşener, yurttaşa çıkıştı: Gidin CHP'yi destekleyin, hadi be!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mamak ziyaretinde bir yurttaşa çıkışarak, "Vermeyin kardeşim bize oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Ziyareti sırasında bir yurttaşın 'seçime ayrı girme' eleştirisine tepki gösteren Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim, oy vermeyin sizde" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Niye döndünüz?" diye soran yurttaşa, "Sizin için mi parti kurduk biz! Vermeyin kardeşim bize oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" diyerek çıkıştı.

Akşener'in çıkıştığı yurttaş, Medyascope'a konuştu. "Bayındır CHP'deydi, seviyorduk. Şimdi kazanamayacak, AK Parti'ye yarayacak. Olan da bize olacak. Onların zaten maaşı iyi, ekmeği iyi. Bizler perişan. Eşim vefat etti. Keşke evim yakın olsa da evimi çekseniz" ifadelerini kullandı.