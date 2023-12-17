Aktif siyaseti bırakan Selahattin Demirtaş'tan aylar sonra ilk mesajlar

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 31 Mayıs’ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş, yerel seçimler için "DEM Parti’nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder" dedi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 31 Mayıs’ta aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş, aylar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Ferit Aslan’ın haberine göre Demirtaş, yerel seçimlerde bütün tarafların niyetini, yaklaşımını görmeden bir karar vermemek gerektiği görüşünde.

Kaynaklar, Demirtaş’ın “DEM Parti’ye ve bize nasıl yaklaşıldığını görmek istiyoruz” dediğini aktardı.

Seçimlerde cezaevinde olmaları halinde tutumlarının belli olacağını söyleyen Demirtaş, partisinin tavrının da buna göre şekilleneceğini öngörüyor.

Demirtaş’ın, “DEM Parti’nin beklenti ve taleplerini dikkate almayan kaybeder” dediği aktarıldı.

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE DEVREYE GİRECEK

Habere göre Demirtaş, partisinden bağımsız hareket etmeyecek. DEM Parti’nin yerel seçimler için kararını netleştirmeden önce cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm partililerin görüşünü alacağını belirten Demirtaş, şimdilik sadece gelişmeleri takip ediyor.

Demirtaş’ın, halkın ve DEM Parti’nin ihtiyaç duyması halinde devreye gireceğini söyledi.