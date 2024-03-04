Aktivistlerden Kraliçe Victoria'nın büstüne yulaflı ve reçelli saldırı: "Gıda bir insan hakkıdır"

İrlandalı 2 aktivist, eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın büstüne yulaf lapası ve reçel döktü. Aktivistler,"Viktorya dönemine geri sürüklenmeyi reddediyoruz. Gıda bir insan hakkıdır ve biz altında acı çektiğimiz çürümüş sistemlere sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.

İrlandalı 2 aktivist, "Gıda bir insan hakkıdır" diyerek eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın büstüne yulaf lapası ve reçel döktü.

İskoçya'da bulunan Glasgow Kelvingrove Sanat Galerisi ve Müzesindeki Kraliçe Victoria büstünün üzerine yulaf lapası ve reçel döken ve kaideye sprey boyayla yazı yazan aktivistler gözaltına alındı.

The Journal'in aktardığına göre, eylemin ardından aktivist, Sorcha Ni Mhairtin (30) ve Hannah Taylor'ın (23) eylemlerini öğle saatlerinde gerçekleştirdikleri ve ardından kendilerini kaideye yapıştırdıkları bildirildi.

Grup, eylemi artan gıda güvensizliğini protesto etmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Glasgow'da İrlandalı bir aktivist ve gıda topluluğu çalışanı olan Ní Mhairtin şöyle konuştu:

"Viktorya dönemine geri sürüklenmeyi reddediyoruz.Gıda bir insan hakkıdır ve biz altında acı çektiğimiz çürümüş sistemlere sesleniyoruz."

BENZER EYLEMLERİ SÜRDÜRECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Grubun bu yıl gerçekleştirdiği diğer eylemler arasında Holyroodhouse Sarayı'ndaki kraliyet yemek salonunu işgal etmek de yer alıyor.

Aktvisitler süpermarketlerin bebek maması fiyatlarını Mart 2021 fiyatlarına indirmesi ve İskoçya Hükümeti'nin İskoçya'daki her 500 haneye bir toplumsal gıda merkezi kurması gibi talepleri karşılanana kadar benzer eylemler gerçekleştirmeye devam edeceğini açıkladı.

İskoçya Polisi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"3 Mart 2024 Pazar günü saat 11.55 sularında Glasgow'daki Kelvingrove Park'ta bulunan Kelvingrove Sanat Galerisi ve Müzesi'nde bir protesto ve vandalizm iddiası ihbarı üzerine polis çağrıldı. Olayın ardından 23 ve 30 yaşlarında iki kadın tutuklanmış ve haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Daha sonraki bir tarihte Glasgow Şerif Mahkemesine çıkarılmak üzere serbest bırakıldılar.”