Al-Shabab, Sevilla'dan Rakitic'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer olduğunu duyurdu.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.