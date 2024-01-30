Al-Shabab, Sevilla'dan Rakitic'i transfer etti
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, İspanya'nın Sevilla takımından Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer olduğunu duyurdu.
Mi querido Sevilla FC ♥️— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) January 30, 2024
Este es un mensaje especial para ti. Gracias por todo. 🙏🏼
Hasta pronto,
Ivan.@SevillaFC #rakitic #sevillafc#vamosmisevilla #nuncaterindas pic.twitter.com/s1sz2mE7J4
Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona'da görev aldı.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011-2014 ile 2020-2024 yıllarında olmak üzere iki dönem formasını giydiği Sevilla'da 323 maça çıktı, 51 gol attı ve 63 asist yaptı.