Alaattin Çakıcı'dan Gergerlioğlu'na tehdit: Bir daha boyundan büyük laflar etme

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tehdit etti.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve af ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu tehdit etti.

Gergerlioğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verdiği cevap hakkında açıklama yapan Alaattin Çakıcı, Gergerlioğlu'nu "Densiz herif aklını başına al, sakın bir daha boyundan büyük laflar etme sen ve senin gibilerde yüreği olmayan Kandil’in meclisteki kudurmuş çakalları, yüreğiniz yetiyorsa Türkiye’nin her yerine gidip geliyorum. Adamsanız benimle yüz yüze gelin konuşacak yüreğiniz var mı?" sözleriyle tehdit etti.

NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kendisini grup toplantısında eleştiren Devlet Bahçeli’ye tepki göstermiş ve “Haddini bileceksin Bahçeli, Anayasayı, AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” demişti.