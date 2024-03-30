Alanda hamaset, utandıran ticaret

Erdoğan alanlarda Gazze’yi dilinden düşürmese de dış ticaret verilerine göre, İsrail ile yapılan ihracat oranları ocak ayına göre artış gösterdi. Ocak ve şubat aylarında yapılan ihracat tutarı 771 milyon dolar.

Mustafa KÖMÜŞ

Seçim meydanlarında Gazze’yi dilinden düşürmeyen iktidarın ikiyüzlülüğünü dış ticaret verileri bir kez daha ortaya çıkardı. TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre şubat ayında İsrail’e yapılan ihracat ocak ayına göre arttı. Bu yılın ilk iki ayında yapılan ihracat tutarı ise toplam 771 milyon 739 bin dolar oldu. Kamuoyunda tepkiye yol açan çimento ve silah ihracatı da devam etti.

TÜİK verilerine göre “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” kaleminde şubat ayında ihracat 8 milyon 632 bin 569 dolar oldu. Ocak ayında yapılan 9 milyon 276 bin 833 dolarlık ihracatla beraber yıl içindeki toplam tutar 17 milyon 909 bin 492 doları buldu.

MİLYONLARCA DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

“Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” kaleminde ise İsrail’e bu yılın ilk iki ayında toplam 16 milyon 282 bin 797 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Şubat ayındaki ihracat tutarı 7 milyon 308 bin 902 dolar oldu.

“Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” kaleminde de meydanlarda atılan naraların aksine artış yaşandı. Ocak ayında yapılan 96 bin 520 dolarlık ihracat şubat ayında 108 bin 616 dolara yükseldi. İlk ayda bu kalemdeki toplam ihracat ise 205 bin 136 doları buldu.

Yine silah gibi “Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler” kaleminde yapılan ihracatta da artış oldu. Ocakta 64 bin 414 dolar, şubatta ihracat 126 bin 372 dolar ihracat gerçekleştirildi. Böylece barutun da içinde bulunduğu kalemde toplam ihracat 190 bin 786 dolar oldu.

TİCARET YAPARKEN ATEŞKES ÇAĞRISI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Sancaktepe’deki mitingde yaptığı konuşmada, üç maymunu oynamaya devam etti. İsrail ile ticaretlerine devam ederken Gazze’deki saldırılara değindi. Erdoğan, "Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı sürerken AKP iktidarı, İsrail ile gerçekleştirdiği ticarete yurttaşların tepkisi de sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bazı mitinglerde Saray’ın İsrail’le sürdürdüğü ticaret ilişkisinin son bulması talebiyle açılan pankartlar bir bir indirildi. Pankartları açılan kişiler gözaltına alındı. En son 23 Mart’ta gerçekleştirilen ‘Büyük Ankara Mitingi’nde “İsrail ile Ticareti Kes” yazılı pankart açan bir grup kişi gözaltına alınmıştı. “Filistin için bin genç” isimli grup, mitingde Erdoğan konuştuğu esnada söz konusu pankartı açmıştı.