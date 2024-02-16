Alanya'da bahçeden avokado çalan 2 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Antalya Alanya'daavokado hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), evin önünde kasalar içindeki 750 avokadonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, kimlikleri belirlenen K.Y. ve A.K'yi (24) operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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