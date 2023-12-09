Alanya'da denize düşen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti

Alanya'ya, hareket etmek için manevra yaparken denize düşen otomobilde bulunan 2 genç yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

İlçenin Okurcalar Mahallesi'ndeki iskelede, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre hareket etmek için manevra yaparken denize düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı dalgıçlar, araçtaki 24 yaşındaki B.Ç. ile 22 yaşındaki Y.Z'nin cesetlerini sudan çıkardı.

Otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.