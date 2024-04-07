Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da bir otelde konaklayan Sergei Kasianov isimli Rus turist otel odasında ölü bulundu. Kasianov'u cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist otel odasında ölü bulundu.
Oba Mahallesi'ndeki bir otelde kalan 40 yaşındaki Sergei Kasianov'un uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Kasianov'un hareketsiz yattığını fark eden personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kasianov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kasianov'u cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.