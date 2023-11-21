Alanya'da yurt eğitmeni öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U, 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Alanya'da 14 yaş altındaki 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan yurt eğitmeni tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U'nun (20), 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., dün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.