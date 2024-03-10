Alanya’da çatıdan düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, diğer işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 10.03.2024 11:04 Giriş: 10.03.2024 11:04

Güncelleme: 10.03.2024 11:05 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA