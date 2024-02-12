Alanya’da Kuran kursu lojmanında yangın

Alanya ilçesinde saat 14.00 sıralarında Şükrü Gündoğmuş 4-6 Yaş Kuran kursu lojmanının iki dairesinde elektrik sigortaları henüz bilinmeyen sebeple yandı. Yangının büyümesi nedeniyle binada bulunan çocuklar dışarıya çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya’da bulunan Kuran kursunun lojmanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Alanya'da Kızlar Pınar Mahallesi Kuloğlu Sokakta yer alan Şükrü Gündoğmuş 4-6 Yaş Kuran kursu lojmanında meydana geldi.

Lojmanın dördüncü ve en üst katındaki bir dairede elektrik sigortaları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI

Yangının büyümesi nedeniyle apartmanda kalan vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü.

Apartmandaki diğer dairelere sıçramayan yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı dairenin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.