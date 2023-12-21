Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanında 3 golle kazandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı maçı Alanyaspor 3-1 kazandı.

Beşiktaş, 9. dakikada Omar Colley'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip, 38. dakikada Yusuf Özdemir ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş baskısını gol yemeden geçen Alanyaspor, 87. dakikada Janvier ve 90'da Eduardo'nun golleriyle 3-1'lik galibiyete uzandı.

Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş, 26 puanda kaldı. Beşiktaş'ı deplasmanda ilk kez mağlup eden ve ligde son 3 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor ise puanını 17'ye yükseltti.