Alanyaspor-Galatasaray maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu akşam Alanyaspor ile oynayacağı maçın video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı.

Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Alanyaspor-Galatasaray maçında Portekizli Fabio Melo, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

Portekizli Fabio Melo'nun VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral ve Alper Ulusoy bulunacak.