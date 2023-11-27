Alanyaspor maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Davinson Sanchez açıklaması

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez’in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nde yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılıların 29 Kasım Çarşamba günü evinde Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Kolombiyalı stoperin hazır olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."