Alba Flores'ten ödül töreninde Gazze çağrısı

La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Nairobi karakteriyle tanınan aktris Alba Flores, katıldığı Goya Ödülleri töreninde Filistin için çağrı yaptı.

İspanya'nın dünya çapında izlenme rekorları kıran La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı Nairobi karakteriyle tanınan aktris Alba Flores, İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenen Goya Ödülleri'nde Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Törende Flores'in yanı sıra birçok İspanyol sanatçı ve oyuncu da İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik ayrım gözetmeksinin sürdürdüğü saldırılara son vermesi çağrısında bulundu.

Flores'in, 'En İyi Özgün Şarkı' ödülünü sunmak için bulunduğu ödül töreninde kürsüdeki konuşmasında "İyi geceler ve Filistin'e barış, lütfen" dedi.

İspanya Devlet Başkanı Pedro Sánchez de törenin katılımcıları arasında yer aldı.