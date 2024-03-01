Aleksey Navalni bugün defnedilecek: Cenaze töreni hakkında neler biliniyor?

Putin'in muhalifleri arasında yer alan ve hapishanede hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni Moskova’da düzenlenecek. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh, cenaze kiliseye götürecek cenaze arabası bulamadıklarını söyledi. Avukat ve insan hakları savunucularından oluşan bir grup, Navalni’nin cenazesine gitmeyi planlayanlar için sosyal medyada tavsiyelerde bulundu.

Rusya’da hapishanede hayatını kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni bugün Moskova’da düzenlenecek. Navalni’nin cenazesine saatler kala, törenin organizasyonunda zorlukların yaşandığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmysh, cenazeyi kiliseye götürecek cenaze arabası bulamadıklarını söyledi.

Yarmysh, “Kim olduklarını bilmediğimiz kişiler morgları arayıp Aleksey’in cesedini almamaları için tehdit ediyor" dedi.

KAÇ KİŞİNİN KATILACAĞI BELİRSİZ

Cenaze töreninin bugün yerel saatle 14:00’te Moskova'nın Maryino bölgesindeki bir kilisede yapılması planlanıyor. Navalni’nin cenazesi ise yerel saatle 16.00'da yakındaki Borisovskoye Mezarlığı'na gömülecek.

Cenaze töreni Navalni’nin YouTube kanalından da canlı yayınlanacak. Bugün Moskova'da düzenlenecek cenaze törenine kaç kişinin katılacağı belirsiz.

“GÖZALTILAR OLABİLİR”

Telegram kanalı RusNews ayrıca mezarlığın çevresindeki "her sokak lambasına" güvenlik kameralarının yerleştirildiğini söyledi.

Avukat ve insan hakları savunucularından oluşan bir grup, Navalni’nin cenazesine gitmeyi planlayanlar için sosyal medyada tavsiyelerde bulundu.

“Hükümet yanlısı aktivistlerin” provokatif eylemlerde bulunabilecekleri konusunda uyarıda bulundu ve insanları dikkatli olmaya çağırdı:

"Tören sonrasında gözaltıların olabileceği akılda tutulmalı... Güvenlik güçlerinin gözüne batmayın, toplu taşıma araçlarını kullanmayın veya cenazeyi izleyen günlerde bürokratik işler için başvuruda bulunmayın."

Tavsiyeler arasında, Navalni’nin fotoğrafının veya Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı bir örgüt olarak ilan edilen, Navalni’nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın sembolünü taşıyan herhangi bir nesnenin taşınmamasını da var.

HANGİ AİLE ÜYELERİ KATILACAK?

Bir hafta öncesine kadar yetkilileri oğlunun cesedini alıkoymakla suçlayan annesi Lyudmila dışında, Navalni’nin cenaze törenine hangi aile üyelerinin katılabileceği bilinmiyor.

Navalni’nin çocukları Daria (23) ve Zakhar (15) yurt dışında yaşıyor.

Eşi Yulia'nın şu anda Rusya'da yaşamadığı tahmin ediliyor, ancak Navalni’nin ekibiyle yaptığı çalışmalar ve eşinin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlayan açıklamaları nedeniyle geri dönmesi halinde tutuklanma riskiyle karşı karşıya.

Yetkililerin günlerdir Navalni’nin ekibinin muhalefet lideri için halka açık bir veda töreni düzenleme girişimlerini engellemeye çalıştığı bildiriliyor.

Salı günü Yarmysh, Navalni'nin ekibinin cenaze törenini düzenleyecek bir yer bulmakta zorlandığını söyledi. Yarmysh’in açıklamalarına göre, bazı cenaze evleri tamamen dolu olduklarını iddia ederken, diğerleri kendileriyle çalışmalarının "yasak" olduğunu kaydetti.