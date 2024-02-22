Aleksey Navalni'nin ölümü: Kanada, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kanada, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevindeki ölümüne ilişkin Rusya Büyükelçisi Oleg Stepanov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde hayatını kaybeden Rusya Devlet Başkanı'nın muhalifi Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin Kanada, Rusya Büyükelçisi Oleg Stepanov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Kanada Hükümet Sözcülerinden Isabella Orozco-Madison, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Orozco-Madison, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi Stepanov'a, Navalni'nin ölümüne ilişkin "tam ve şeffaf" soruşturma yürütülmesi gerektiğinin iletildiğini söyledi.

Diğer siyasi tutuklularla ilgili endişelerin de aktarıldığını kaydeden Orozco-Madison, "Kanada, Navalni'ye yönelik insan hakları ihlallerine karışanlara yaptırım uyguladı. Ölümünden sorumlu olanlardan da hesap sorulması için ortaklarımıza katılacağız" dedi.

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Federal Cezaevi Hizmetleri'nin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını belirterek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalni'nin aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'nin aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.