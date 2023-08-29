Alelacele yaptılar, bir kez daha su bastı

Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’ni bir kez daha su bastı. Hekimler, depremin üzerinden 200 gün geçtiğini anımsatarak “Sağlık kurumlarındaki yetersizlik, acı bir şekilde karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Hatay’da bulunan Defne Devlet Hastanesi’ni dün bir kez daha su bastı. Yarım saatlik yağışın ardından su basan hastanede sağlık hizmeti durma noktası geldi. Hekimler, depremin üzerinden 200 gün geçtiğini anımsatarak, “Sağlık kurumlarının yetersizlikleri, her geçen gün acı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Aylar geçti, kış kapıda. Hâlâ su baskınına karşı çözüm bulunamamış olması, aynı durumu yaşıyor olmamız kabul edilebilir gibi değil. Biz bir daha bu süreci yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

YARIM SAATLİK YAĞIŞ

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, hastanenin su basmasına tepki gösterdi. Yılmaz, hastanedeki inşaatın aylardır devam ettiğini ve altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını kaydederek şunları söyledi: “Yazın ortasında yarım saatlik bir yağış hastaneye tekrar zarar verdi. Açılışından sonra su basmıştı. Üzerinden aylar geçti, kış gelmek üzere hâlâ önlem almadıkları görülüyor. Aynı durumu yaşıyoruz. Sağanak yağış gelince hastane tamamen sular altında kalacak diye düşünüyoruz."

Hastanede inşaatın devam ettiğini söyleyen Sevdar Yılmaz, "Altyapının da hazırlanmadığını bu yağışın yarattığı durumla görüyoruz. Toprak kuru olmasına rağmen hastanenin durumu ortada. Tıbbi araç gereçler de zarar görüyor. Onunla birlikte sistem durma noktasına geliyor. Hastalar da mağdur halde” diye konuştu.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ BELLİ

Hastaneyi su basmasının ardından sağlık çalışanlarının tüm gün hastanedeki suyu boşaltmaya çalıştığını belirten Sevdar Yılmaz, “Güvenliğinden hemşiresine herkes paspas yaptı. Biz doğru şartlarda, hizmet vermek için buradayız. Geçen su bastığında suyun nereden geldiği, neden su bastığı tespit edilemedi mi? Bu kadar süre geçmesine rağmen neden önlem alınmadı? Önlem almamak demek tüm risklere davetiye çıkarmak demek. Nereden sızıntı olduğunu tespit edilecek, yeniden su basmaması için suyun gideceği yol açılmalı. Bu sorunun kaynağı da çözümü de belli. Biz bir an önce önlem alınmasını istiyor ve yetkililere için çağrı yapıyoruz” dedi.

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‘Acil önlem alın’ çağrısı

TTB’nin sosyal medya hesabından hastanedeki su baskınına ilişkin bir video paylaşıldı. Videoda tavandan su damladığı görüldü. Açıklamada “Sağlık kurumlarının yetersizlikleri, her geçen gün acı bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı yapılar inşa edilmesi gerektiğini hatırlatıyor; hastanedeki elektronik ve tıbbi araç-gereçlerin güvenliği başta olmak üzere her türlü önlemi alma çağrısı yapıyoruz” denildi.

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NE OLMUŞTU?

Hatay’da, Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninde, küçük bir alana beton döküldüğü görülmüştü. Erdoğan, yapımı 3 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni 22 Mayıs’ta hizmete açmış, Erdoğan, açılış töreninde, “Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler” diyerek muhalefeti eleştirmişti. Hastanenin açılışından birkaç gün sonra hastaneyi su basmıştı. Su baskınının ardından TTB tarafından hastanenin durumuyla ilgili video paylaşılmış, hastanede inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.