ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuru sürecine yetişemeyen adaylar içinse ALES geç başvuru süreci devam ederken sınava katılım gösterecek adaylar ALES geç başvuru ücreti ne kadar sorusunu gündeme getirdi. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM’nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından ALES geç başvuruları da alınmaya başlandı. ALES geç başvuru ile sınava katılım hakkını elde etmek isteyen adaylar ALES geç başvuru ücreti ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 19 Kasım'da gerçekleşecek olan ALES/3 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır sorusu da adayların araştırdığı bir diğer konu. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM 2023 yılı için ALES geç başvuru ücretinin normal başvuru ücretine kıyasla %50 artırımlı olduğunu duyurdu.. Başvuru yapacak adaylar için ALES geç başvuru ücreti 390 TL olarak açıklandı.

ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES başvuru ücreti nereye yatırılır?

ALES/3 geç başvuru ödeme işlemlerini adaylar ÖSYM e-Ödemeler bölümünde bulunan Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

ALES/3 geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

ALES geç başvurusu için adaylar işlemlerini ÖSYM AİS portalı üzerinden gerçekleştirecekler. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar güncel işlemler üzerinden başvuru adımlarını takip ederek oturumunu seçecek. Ardından banka ödeme bilgileriyle sınav ücreti yatırılacak.

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