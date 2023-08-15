ALES ne zaman, saat kaçta? ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 2 tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayına alınmıştı. ALES’e katılacak binlerce aday ise ALES ne zaman, saat kaçta aramalarını yapıyor. Sınav yerlerinin belli olmasının ardından ALES’e katılacak adaylar ALES ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt ararken ÖSYM tarihlere dair açıklama yaptı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 2 tarihi
ÖSYM’nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 geç başvurularının 19 Temmuz’da son bulmasıyla birlikte sınava katılım gösterecek adaylar ALES ne zaman, saat kaçta ve ALES giriş belgesi ekranı aramalarını yapıyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 2 tarihi
ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı
Sınava sayılı günler kala ÖSYM ALES 2 için sınav giriş belgelerini yayınladı. ALES’te sınav giriş belgesi çıkartmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden edinebilirler.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALES ne zaman, saat kaçta?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos Pazar Günü saat 10.00’da gerçekleşecek. Pazar günü gerçekleşecek ALES’e katılacak adayların saat 10.00’dan sonra sınavın gerçekleşeceği binalara alınmayacağı duyuruldu.
2023 ALES 2 tarihi
2023-ALES/2 yani 2023 yılının 2. ALES sınavı 20 Ağustos Pazar Günü saat 10.00’da başlayarak 14.00’da son bulacaktır.
2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 ALES 2 sonuçları ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre 20 Ağustos’ta gerçekleşecek olan sınavın ardından 5 Eylül’de açıklanacak.