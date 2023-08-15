ALES ne zaman, saat kaçta? ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 2 tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayına alınmıştı. ALES’e katılacak binlerce aday ise ALES ne zaman, saat kaçta aramalarını yapıyor. Sınav yerlerinin belli olmasının ardından ALES’e katılacak adaylar ALES ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt ararken ÖSYM tarihlere dair açıklama yaptı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 2 tarihi

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