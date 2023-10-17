ALES ne zaman, saat kaçta? ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 3 tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. ALES’e katılacak binlerce aday ise ALES ne zaman, saat kaçta aramalarını yapıyor. ALES geç başvurularının da tamamlanacak olmasıyla ALES’e katılacak adaylar ALES ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 3 tarihi...

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ÖSYM’nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 3 geç başvurularının 18 Ekim'de son bulmasıyla birlikte sınava katılım gösterecek adaylar ALES ne zaman, saat kaçta ve ALES giriş belgesi ekranı aramalarını yapıyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? İşte ALES giriş belgesi ekranı ve 2023 ALES 3 tarihi... ALES ne zaman, saat kaçta? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım 2023 saat 10.00’da gerçekleşecek. Pazar günü gerçekleşecek olan ALES’e katılacak adayların saat 10.00’dan sonra sınavın gerçekleşeceği binalara alınmayacağı duyuruldu. ALES 3 sınav giriş belgelesi Sınava sayılı günler kala ALES 3 için sınav giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyor. ALES sınav giriş belgesi çıkartmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr internet adresi belgelerini çıkaracak. ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ 2023 ALES 3 tarihi 2023-ALES/3 yani 2023 yılının 3. ALES sınavı 19 Kasım 2023 saat 10.00’da başlayarak 14.00’da son bulacaktır. 2023 ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES 3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik ÖSYM’den henüz bir açıklama yok. 20 Ağustos’ta gerçekleşen ALES/2 ise yaklaşık 15 gün sonra 5 Eylül’de açıklanmıştı. ALES 3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapıldığında haberimizde bulabileceksiniz.