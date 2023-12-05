ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları belli oldu.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı.

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in bu yıl sonuncusu 19 Kasım'da yapılmıştı.

Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre ALES önümüzdeki yıl da 3 kez yapılacak. 2024 yılında ALES için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

ALES/1 başvuru tarihi: 1-11 Mart 2024 arası

ALES/1 sınav tarihi: 21 Nisan 2024

ALES/2 başvuru tarihi: 3-12 Haziran 2024 arası

ALES/2 sınav tarihi: 28 Temmuz 2024

ALES/3 başvuru tarihi: 1-9 Eylül 2024 arası

ALES/3 sınav tarihi: 17 Kasım 2024