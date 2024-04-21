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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Adaylar, sınav sorularına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Eğitim
  • 21.04.2024 17:00
  • Giriş: 21.04.2024 17:00
  • Güncelleme: 21.04.2024 17:02
Kaynak: AA
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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