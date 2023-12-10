Alevi derneklerinden Kadıköy'de "Demokratik Türkiye" mitingi

Alevi dernekleri, bugün “laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” için İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi. Mitingde, --ÇEDES projesi protesto edildi.

Alevi dernekleri İstanbul'un Kadıköy ilçesinde “laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” mitingi için bir araya geldi.

Mitinge, sendika temsilcilerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

Kadıköy'de gerçekleşen mitinge çok sayıda sosyalist parti ve hareket ve meslek örgütleri de destek verdi.

Miting, bugün saat 14.00'da başladı.

Miting öncesi Boğa heykelinde bir araya gelen yurttaşlar slogan eşliğinde miting alanına yürüyüş gerçekleştirdi.

"BİLİMSEL, LAİK ANADİLDE EĞİTİM İSTİYORUZ"

Mitingde, "Çevreme Duyarlıyım Çevreme Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) protesto edildi.

Mitingde konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan okullara imam atanmasına tepki gösterdi. Aslan, "Ülkenin her geçen gün faşizme doğru gittiği, Türk tipi şeriata doğru gittiği bir anda biz Aleviler, bu ülkenin topraklarına, cumhuriyetine sahip çıkıyoruz" dedi.

İnkarcı ve tekçi bir anlayışa sahip olmadıklarını dile getiren Aslan, "Bu ülke bizim. Sizin gibi dinci, tekçi, faşistlere bu ülkeyi bırakmayacağız" diye konuştu

Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele edeceğiz. Diyoruz ki bu ülkeyi herkesin kendi dilini, inancını, rengini, rahatlıkla ve özgürce ifade edebileceği bir çiçek tarlasına dönüştüreceğiz. Biz diyoruz ki eğitim laik ve bilimsel olsun. İktidar ne yapıyor, okulları medreselere çeviriyor. Okulların onca öğretmen açığı varken, öğrenciler açken okullara imam atıyorlar. Hep beraber laik bilimsel ve anadilde eğitim istiyoruz."