Alevilerden 10 Aralık laik eğitim mitingine çağrı

BirGün’ü ziyaret eden Alevi kurum temsilcileri, 10 Aralık’ta Kadıköy’de yapılacak “Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye” mitingine çağrı yaptı.

HABER MERKEZİ

Aleviler 10 Aralık Pazar günü İstanbul Kadıköy’de yapılacak "Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye" mitingine hazırlanıyor. BirGün’ü ziyaret eden Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç ve Başkan Yardımcısı Özgül Ateş, eşit yurttaşlık isteyen herkesi mitinge beklediklerini belirtti.

Miting hakkında bilgi veren Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Koç, Kaıköy Rıhtım’daki mitinge toplumun her kesiminden yurttaşları beklediklerini söyledi. Tüm inanç ve kimliklerle eşit yurttaşlık temelinde yaşamak istediklerini vurgulayan Koç, eğitim ve toplumsal yaşamın dinselleştirilmesine karşı laikliği savunmanın bir zaruriyet olduğunu kaydetti.

DİNİ KUŞATMAYA HAYIR

Laik eğitime darbe üstüne darbe vurulduğunu belirten Koç, “Laik eğitimi hedef alan uygulamalara karşı ülkenin dört bir tarafından şikâyetler geliyor. ÇEDES projesi ile eğitim tamamen kıskaca alındı. Anasınıflarına dahi din eğitimi dayatıldı. Bunlar kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Eğitimin toplu bir dinci saldırıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Koç, “İlkokulda, anasınıfında atılan bu tohumlar ilerleyen zamanlarda çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkacak. Bizler bu duruma karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ORTAK TALEPLER DİLE GETİRİLECEK

Özgül Ateş de mitingde laik eğitim, demokratik Türkiye, kadına şiddetin son bulması gibi taleplerin dile getirileceğini kaydetti. Kadın örgütleri de mitingde taleplerini aktaracak.

Mitinge sol-sosyalist partilerin yanı sıra parlamentoda temsil edilen muhalefet partileri de destek verecek.

Mitingi düzenleyen Alevi Kurum ve dernekler şöyle: Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu ve bileşenleri, Pir Sultan Abdal Kültür ve Tanıtma Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı Tüm Bağımsız Alevi Dernekleri, Anadolu Canlar Federasyonu, Cem Vakfı.