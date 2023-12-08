Aleyna Tilki: Tacize uğradığım mekanlarda sahneye çıkmaya zorlandım

Aleyna Tilki, uzun süredir sahnelerden alıkonulduğunu, tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmaya zorlandığını ve çok bilinen sanatçıların da bunu desteklediğini anlattı.

Pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki, yayınladığı videoda uğradığı baskıları anlattı.

Kendisini taciz edildiği mekanlarda çalışmaya zorladıklarını söyleyen Tilki, “Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Mesela zamanında tacize uğradığım, prsikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar” dedi.

Aleyna Tilki, sektörü domine eden sanatçıların da bunu desteklediğini belirterek şunları söyledi:

“Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden ‘ban’landığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum.”