Ali Atay açıkladı: Ölümlü Dünya'nın dizisi çekilebilir

Ölümlü Dünya'nın yönetmeni Ali Atay, "Ölümlü dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim" dedi.

Yönetmenliği Ali Atay'ın yaptığı, senaryosu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’ye ait olan komedi filmi "Ölümlü Dünya 2", 1 Aralık’ta vizyona girdi.

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan filmin yönetmeni Ali Atay, 3. filmin çekilip çekilmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Film serisinin devamının gelmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Atay şu ifadeleri kullandı:

"Ölümlü dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum… Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk… Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı… Sonra kıyamadık" dedi.

Filmin devam etmeyeceğini belirten Atay, hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu ve "Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikayenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsinin… Daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim" diye konuştu.