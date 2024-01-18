Ali Babacan'dan 'Altılı Masa' değerlendirmesi: İmzalarımızın hepsinin arkasındayız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de yurttaşlarla bir araya geldi. Bir yurttaşın altılı masa ile ilgili sorduğu soru üzerine Babacan; "Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. Biz, o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz çünkü biz demokrasi için beraber olduk; adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik anayasa metni hazırladık, 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık, bütün politikaları hazırladık, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışma ortaya koyduk ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız. DEVA Partisi’nin de bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'in Gömeç ve Burhaniye ilçelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantılarına katılan Babacan, Balıkesirli yurttaşın sorunlarını dinledi.

"DEVA PARTİSİ’NİN DE BÜTÜN O ÇALIŞMALARDA İMZASI VAR VE İMZALARIMIZIN HEPSİNİN DE ARKASINDAYIZ"

Babacan bir yurttaşın, "Sayın Akşener 'Altılı Masa'ya girdiğine pişman olduğunu söylüyor. Siz 'Altılı Masa'da olduğunuza pişman mısınız" sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için yüzde 50 artı 1’i tutturmak ancak ve ancak partiler arası iş birliği ile mümkün oluyordu. Bu gerçeği biz gördük ve partiler arası iş birliği ile seçime girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize '6 benzemez' derken kendisi 7-8 tane benzemezi topladı son dakika, iktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde iş birliği çok önemli çünkü 50 artı 1 gerekiyor. Biz, o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz çünkü biz demokrasi için beraber olduk; adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik anayasa metni hazırladık, 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık, bütün politikaları hazırladık, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışma ortaya koyduk ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız. DEVA Partisi’nin de bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız.

Ancak bugün biz yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerin farkı 50 artı 1 gerekmiyor. Dolayısıyla sıralamada birinci kim çıkarsa, ipi kim göğüslerse belediye başkanı o oluyor. Dolayısıyla yerel seçimlerdeki işbirliği mecburiyeti genel seçimler kadar çok değil. Bizim iddiamız tüm Türkiye genelinde tanınan sevilen ve bu işi düzgün yapan adaylarımızla milletimizin karşısındayız."

"EMEKLİLERİMİZ GELİYOR, 'HALİMİZ PERİŞAN, ÇOK ZOR DURUMDAYIZ' DİYORLAR"

Enflasyon ve düşük zamlardan şikayet eden bir yurttaşla konuşan Babacan, "Gerçek enflasyon yüzde 127, TÜİK bunu yüzde 65 açıklıyor. Peki memur emeklisine ne kadar veriyor? Yüzde 49. İşçi, BAĞ-KUR emeklisine ne kadar veriyor? Yüzde 37'ydi, jest yaptı, 42. Bir de 7 bin 500 lirayı da 10 bin yaptı, yüzde 33. Gerçek enflasyon yüzde 127, emekliye verilen artış yüzde 33, yüzde 42, yüzde 49. Hesap bu kadar. Emekli olan herkes uyandı. Çünkü biz otobüsle ya da arabamızla ne zaman adımımızı atsak ilk sorun bu karşılaşılan. Emeklilerimiz geliyor, 'Halimiz perişan, çok zor durumdayız' diyorlar" diye konuştu.