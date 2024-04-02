Ali Babacan'ın 2023'teki 'CHP' sözleri gündem oldu

Ali Babacan'ın, 2023'ün ağustos ayında "CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya?" sözleri gündem oldu. CHP, yerel seçimlerde birinci parti olurken büyük bir başarıya imza attı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, CHP ile ilgili 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Babacan programda, CHP'nin ittifaksız girmesi durumunda yerel seçimlerde herhangi bir başarı elde edemeyeceğini iddia ediyor.

Ali Babacan'ın açıklaması şöyle: "Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. "

CHP'DEN TARİHİ BAŞARI

Türkiye 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin kazananı CHP oldu.

Yerel seçimde birinci parti olan CHP, 11 olan büyükşehir belediye sayısını 14'e yükseltti.