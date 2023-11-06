Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan yaşamını yitirdi.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, DEVA Partisi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz."