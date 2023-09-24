Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nın son gününde 87 kiloda mindere çıkan Ali Cengiz altın madalya kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası bugün yapılan final ve kota müsabakalarının ardından sona erdi. 30 sporcuyla şampiyonaya katılan Türkiye Güreş Milli Takımı, 7 madalya ile organizasyonu tamamladı.

Son dünya üçüncüsü olarak katıldığı şampiyonada 87 kiloda altın madalya elde eden Ankara ASKİ Spor'un milli güreşçisi Ali Cengiz, ilk turda Finlandiyalı Toni Heikki Metsomaeki'yi (7-3) 2'nci turda Olimpiyat Dünya Şampiyonu Ukraynalı Zhan Belenyuk'u 3-1 yendi. Çeyrek finalde ise dünya 2'ncisi Özbek Jalgasbay Berdimuratov'u 3-3'ten son puan avantajıyla yendi ve yarı finale yükseldi. Bu turda ise Ali Cengiz, Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u 4-3 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi.

Ali Cengiz, finalde Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncülüğü birlikte paylaştığı Macar rakibi David Losonczi ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk dakikasında pasif güreşen Ali, rakibine 1 puan verdi ve maça yerde parter pozisyonunda başladı. Rakibine yerde puan vermedi ve maç ayakta devam etti. İik devrenin bitimine az bir süre kala Ali Cengiz, boyunduruk oyunuyla 6-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya kontrollü başlayan iki sporcuda karşılıklı puanlarla son dakikaya girdiler. 7-3 önde olan Ali Cengiz son saniyelerde puan versede maçı 8-7 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA 7 MADALYA

Türkiye Güreş Milli Takımı, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Türkiye Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde (10), serbest stil kadınlarda (10) ve erkeklerde (10) toplam 30 sporcuyla katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

87 kiloda Ali Cengiz ve 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 130 kiloda Rıza Kayaalp gümüş, 125 kiloda Taha Akgül, 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 72 kiloda Selçuk Can ile 63 kiloda Enes Başar ise bronz madalya kazanan sporcular oldular.