Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamadı: Türkçeye çevrilmesini istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, muhabirin Arapça sorusunu anlamayarak Türkçeye çevrilmesini istedi. Erbaş'ın, Diyanet'in sitesindeki profilinde iyi derecede Arapça bildiği yazıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu anlamadı.

Muhabir, Erbaş'a yönelik, “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkındaki Arapça bir soru sordu.

Ali Erbaş, Arapça soruyu anlamayarak Türkçeye çevrilmesini istedi.

Erbaş, "Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz” cevabını verdi.

Arapça soruyu anlayamayarak Türkçe tercüme isteyen Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyor.