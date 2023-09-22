Ali Erbaş, cuma namazını Zürih’te kıldı: Avrupa’da evimizin dışında gidebileceğimiz tek yer camilerdir

İsviçre'nin Zürih kentinde cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Avrupa'da bizim evimizin dışında gidebileceğimiz tek yer camilerdir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsviçre'nin Zürih kentindeki Schaffhausen Aksa Camisi’nde cuma namazını kıldırdı.

Hutbesinin bir bölümünü Fransızca okuyan Erbaş, namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet etti ve istişarelerde bulundu.

Erbaş, İsviçre temaslarına ilişkin AA’ya yaptığı değerlendirmede, “İnşallah Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili yarın Zürih'te gençlerimizle buluşacağız. İsviçre Diyanet Vakfı'mızın genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Çeşitli faaliyetlerle bu çalışmalarımızı en güzel bir şekilde tamamlayıp Türkiye'ye döneceğiz inşallah" dedi.

Avrupa’da yaşayan Müslümanlara dair konuşan Erbaş, “Avrupa'da bizim evimizin dışında gidebileceğimiz tek yer camilerdir. Camiler bizim eğitim mekanlarımızdır. Sadece namaz kılma mekanlarımız değil. Aynı zamanda toplandığımız, sohbetlerimizi yaptığımız, cenazelerimizi uğurladığımız ve birbirimizle tanıştığımız çok güzel mekanlarımızdır. Dolayısıyla burada bu caminin yapılmış olması hem buradaki kardeşlerimiz hem de ülkemiz için çok büyük bir bahtiyarlıktır” ifadelerini kullandı.