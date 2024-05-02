Ali Erbaş’tan tercüman, dua ve Audi A8 savunması

Ali Erbaş, Arapça tercüman kullanma, eline dua yazma ve Audi A8 marka otomobil isteme haberlerine yanıt verdi. Kendini savunan Erbaş, eline dua yazmadığını, Arapça bildiğini ve ihtiyaç duyduğu için Audi A8 istediğini ileri sürdü.

Irak’ta Arapça bir röportajda tercüman kullanan Diyanet İşleri Başaknı Ali Erbaş, “CV’sinde Arapça biliyor yazdığı halde Arapça bilmediği ortaya çıktı” haberleri sonrası Hürriyet’in AKP’ye yakın yazarlarından Ahmet Hakan’a mektup yolladı. Hakan mektupta Erbaş’ın detay verdiğini belirterek, “Aldığı eğitimleri detaylarıyla sıralamış, başarıyla geçtiği sınavları yazmış. Yazdığı tezlerden, yaptığı çevirilerden örnekler vermiş” dedi. Hakan’a göre Erbaş, kendini “Böyle bir akademisyeni Arapça bilmemekle itham etmek haksızlık değil midir?” diye savundu.

IRAK’TAKİ ARAPÇA RÖPORTAJ

Ali Erbaş, Irak ziyaret ziyaretinde neden Arapça tercüman kullandığını ise şöyle açıkladı: “Diplomatik hassasiyet gereği Irak’ta yaşanan özel bir olayı bahane ederek itibar suikastına yol açan üslupla bir insana acımasız saldırılarda bulunmak haksızlık değil midir?”

‘DUAYI AVUCUNA YAZDI’ İDDİASI



Erbaş’ın dua okurken eline bakması da gündem olmuştu. Bu görüntü sonrası sosyal medayada “Dua metnini avucuna yazmış, oradan okuyor” iddialarına da yanıt veren Erbaş, burada duaya değil, avucundaki makasa baktığını ileri sürdü.

Erbaş kendini şöyle savundu: “Dua etmem istendiğinde makası sol avucumun içinde kamufle etmeye çalışırken oraya doğru bakmamı sanki avucumun içinde yazı varmış da onu okuyormuşum şeklinde yorumlamak, çarpıtmak, videoya dikkatle bakınca fark edilmesine rağmen bunun üzerinden nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan saldırılar yapmak haksızlık değil midir?”

AUDİ A8 SEVDASI



Audi A8 marka otomobil istediği ortaya çıkan Erbaş, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamanın bir benzerini de Hakan’a yaptı. Bunun ihtiyaç olduğunu söyleyen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

“2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı.”