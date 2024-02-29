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Ali İhsan Varol: Dolandırıldık

Sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını bildirerek, "Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın" dedi.

Güncel
  • 29.02.2024 09:50
  • Giriş: 29.02.2024 09:50
  • Güncelleme: 29.02.2024 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
Ali İhsan Varol: Dolandırıldık

'Kelime Oyunu' yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine seslenen Varol, "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

Varol, paylaşımında şunları söyledi:

"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…"

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