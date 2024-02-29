Ali İhsan Varol: Dolandırıldık

Sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını bildirerek, "Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın" dedi.

'Kelime Oyunu' yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine seslenen Varol, "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

Varol, paylaşımında şunları söyledi:

"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…"