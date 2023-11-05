Ali İsmail için koşulacak

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 45. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. "Anadolu Yakası’ndan başlayacak ve Avrupa Yakası’nda son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

42 kilometre kategorisinde 5 bin ve 15 kilometre kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 15 biner koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 45 bin sporcu organizasyonda mücadele edecek.

Gezi direnişinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz bu sene de Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) ile birlikte koşacak.

45. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Avrupa Yakası'nda saat 03.00'ten itibaren Boğaziçi Köprüsü’ne çıkan tüm yollar, saat 06.00'dan itibaren ise Galata Köprüsü iki yönlü trafiğe kapatılacak.