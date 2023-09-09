Ali Koç açıkladı: Eda Erdem’in heykeli dikilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini açıkladı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın başarıları gündem olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü, milli takımın kaptanı olan oyuncusu Eda Erdem Dündar'ın heykelini yapma kararı aldı.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı’nda kulüp başkanı Ali Koç, “Dün yönetim kurulu toplantısı yaptık. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak” dedi.

Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadı’nın yakınında yer alan Yoğurtçu Parkı’nın girişine yapılacak olan heykel, diğer üç heykelin yanında olacak.

Eda Erdem’in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, “Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir” şeklinde konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı olan Fenerbahçe sporcusu Eda Erdem, Milletler Ligi’nden sonra Avrupa Şampiyonası’nda da milli formayla şampiyonluk sevinci yaşadı.