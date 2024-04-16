Ali Koç açıkladı: Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var" ifadelerine yer verdi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TFF SEÇİMİNİN HAZİRAN BAŞINDA YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Basın mensuplarının karşısına geçen Koç, 18 Temmuz tarihinin yeni sezon planlaması için uygun olmadığını düşündüklerini belirtti ve “TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var” dedi.

"HEPİMİZ ERKEN SEÇİMİ İSTİYORUZ"

TFF’nin açıkladığı tarihten daha erken seçime gitmesi için imza toplanması konusuyla ilgili Koç, “İmza verenler ve vermeyenler diye aramızda bir ayrıştırma yok. Hepimiz erken seçimi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Koç, Mehmet Büyükekşi’nin aday olup olmayacağı konusunda ise “Bizim anladığımız, mevcut TFF Başkanı'nın aday olmayacağıdır. Aday olmak istiyorsa da bu tercih kendisinin hakkıdır” sözlerini dile getirdi.