Ali Koç: Bundan sonraki maçlara yıldızsız formayla çıkacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki karşılaşmalara yıldızsız logonun yer aldığı formayla çıkacaklarını belirten Koç, "TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldızlı forma tartışmalarına değinen Koç, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine de yanıt verdi.

Ali Koç, Türkiye Kupası'nda kupa seramonisine 5 yıldızlı formayla çıktıklarını ancak komisyon kurulması üzerine TFF'nin kararını olumlu bulduklarını belirterek bundan sonraki maçlara yıldızsız logolu formayla çıkacaklarını söyledi:

"1959 şampiyonlukları için komisyon kurulduğunu açıkladılar. Kararla ilgili görüşümüz şudur; doğru bir karar ama bizlerce geç kalınmış bir karar. Nihat Özdemir döneminde de komisyon kurulacağı söylenmişti ancak hiçbir şey yapılmamıştı. Umarız komisyon kurulur. Bundan sonraki beklentimiz tarafsız bir şekilde kaynakları ve arşivleri derinlemesine incelemek, tarihi belgelere dayalı olarak gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Bizlerde bu süreçte bizden istenen bir şey olursa memnuniyetle karşılamaya hazırız."

"HİÇ CESUR OLMAYAN BİR İNSANSINIZ"

Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a da sert eleştiriler yönelten Ali Koç, şöyle konuştu:

"İnanın bütün aklı selim Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin iyiliğini istemediğini biliyor. 20 yıllık efsane başkan olarak Fenerbahçe'nin bekasını düşünüyor olsaydınız çok daha farklı bir duruş ve söylem içinde olurdunuz. Sayın Başkan, siz kamuoyu önünde karşıma çıkma cesareti gösterene kadar benim için Aziz Yıldırım defteri kapanmıştır. Sayın Başkan, siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ama hiç cesur olmayan bir insansınız."