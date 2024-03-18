Ali Koç: Federasyon, rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünden çekinmiş olabilir

Dünkü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında yapacakları olağanüstü genel kurulda camia olarak kendi kararlarını vereceklerini ve gerekirse bir alt ligde mücadele edeceklerini söyledi.

FB TV'de açıklamada bulunan Koç, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaşananların "Türk futbolu için utanç vesilesi" olduğunu belirtti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un arasında bir problem olmadığını vurgulayan Koç, "Bu 2 kulübü kafa kafaya getirmeye, şiddet ve nefret tohumu ekmeye 13-14 yıldır çok emek verenler var. Dün gecenin mağduru Fenerbahçe'dir. Linçten, fiziki saldırıdan kendini koruyan da Fenerbahçe futbolcularıdır" dedi.

İşlerin çığırından çıktığını ve bir karar almak zorunda bulunduklarını anlatan Koç, "Fenerbahçe'nin gördüğü muamele, daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir. 3 Temmuz'u biliyorsunuz. 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malumudur. Sportif anlamda yaşananlar herkesin malumudur. Dün gece ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bu son olsun mu diyecektik? Hep diyoruz ama olmuyor, özellikle Fenerbahçe söz konusuyken. Dünkü olaylar tamamen organizeydi" değerlendirmesinde bulundu.

Koç, "Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır" dedi.

Koç, şunları söyledi:

"Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Fiziki saldırıdan kendilerini koruyan Fenerbahçeli futbolculardır. Ne olduğunu sorgulayan, endişe eden taraftarlarımızdır.

Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe'nin bu ülkede gördüğü muamele daha fazla tahammül edeceğimiz muamele değildir. 3 Temmuz'da yaşananları biliyorsunuz, maddi manevi çok mağdur edildik. Ekonomik olarak herkesten öndeydik.

Dün yaşananlara sadece futbol olarak bakmayın. Büyük resme bakın. Dünkü olaylar tamamen organizeydi.

"BİZE YAPILANI KABUL ETMEYECEĞİZ, GEREKİRSE ALT LİGE İNECEĞİZ"

Federasyonun maçın devam etmemesi lazım demesi gerekiyordu. Rakibimizin siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz, çekinmiş olabilirler. Bu maçın iptal edilmemesi olayın en büyük sorumlularıdır.

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle yapmamız gerekeni yapmamız gerekiyor, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek.

Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmektense, bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız.

3 Temmuz'u başlatan örgüt, dün gece tavan yaptı emellerine ulaşmak konusunda, bu iki kulübü kırdırmada, kardeş kardeşe kırdırmada; toplum zaten gergin.

Gelin kulübümüzün yanında durun. Hep beraber karar verelim. Çünkü bu gidişat gidişat değildir. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması, başarılı olmaması, hatta sahalarda yer almaması.

3 ay sonra bırakıyorsun diye düşünenler olacak. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak tekrar Süper Lig'e çıkarır o zaman bırakırız."