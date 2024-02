Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden başkanlık için aday olmayacağını açıkladı. Koç, "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Haziran ayında başkanlığa aday olmayacağını resmen açıklayan Koç, "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" dedi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Koç, şampiyonluk yolunda baskı ve gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti.

Futbol takımının bu sezon elde ettiği önemli istatistikleri paylaşan başkan Koç, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SON DÖNEMDE YİNE FENERBAHÇE OLMUŞTUR"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın başarısına da vurgu yapan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Böylesine bir tablo varken bizi endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette ya da geç gelen galibiyet golünde, camiamızın kırılgan olması hepimizi derinden etkiliyor. Tarihimizin en yüksek puanına ulaştığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, 10 yılın baskısı, gerginliği ve kırılganlığının konusu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır, özellikle de söz konusu Fenerbahçe'yse. Bu yolda üzüleceğiz, yıpranacağız, kızacağız, kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun inanmaktan ve desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi son dönemde yine Fenerbahçe olmuştur. Maçlarımız sıkıştığı zamanlarda futbolcularımızın ve takımımızın sizlere, tribünlere ihtiyacı var. Takımımızın biraz düşünce ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza inanıyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. İsmail hocamız ve teknik ekibe, sportif direktörümüz Mario Branco'ya, yöneticilerimiz Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki'ye, tabii ki futbolcularımıza şu ana kadar yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ederek camiamızı mutlu sona ulaştırmalarını bekliyorum. Bu akşam zorlu bir maça çıkacağız. Umarım şans yanımızda olur, oyun gücümüzle kazanarak döneriz."

"HER BRANŞTA ZİRVE MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Koç, sadece futbolda değil, tüm branşlarda zirve mücadelesi verdiklerinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Aziz Yıldırım'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü misyonunu bizler de sürdürdük ve inşallah bu ilelebet devam eder. Olimpiyat kotaları, madalyalar ve kupalarla bunun karşılığını alıyoruz. Şimdiye kadar 6 sporcumuz kota aldı, 4 sporcumuzun da voleybol takımına gideceğini düşünürsek bu sayıyı 10 olarak belirtebiliriz. İnşallah Fikret Çetinkaya'nın söylediği 25 kotaya da ulaşabiliriz. Önümüzdeki hafta çok güzel haberimiz olacak. Bir kota daha geleceğine inanıyorum. Bu branşların hiçbir geliri yok, desteklere ihtiyacımız var. Her geçen gün bu alanlardaki başarıların sayısı artıyor. Basketbol, kürek, yelken fark etmeksizin her branşta zirve mücadelesi veriyoruz. Her zaman zirvede olmayabiliriz ama her zaman zirve mücadelesi içindeyiz. Dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz sadece bir slogan değil, hakikattir. Rakiplerimiz arasında futbol dışındaki branşlarda yarışmacı ve her alanda zirveyi hedefleyen başka bir kulüp yok. Bu büyük başarının arkasında emeği geçen yönetim kurulu üyelerini, teknik kadroları ve sporcuları kutlamak istiyorum."

ADAYLIK DÜŞÜNENLERE ÇAĞRI

Görev süresi haziran ayında dolacak olan Koç, yeniden aday olmayacağını bildirdi. Koç, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" dedi.

Başkan adaylığını düşünen kişilerin mümkün olan en kısa sürede adaylıklarını açıklaması gerektiğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Muhtemel başkan aday ve adaylarının mümkün olan en kısa zamanda adaylıklarını açıklamaları, gerekli imzaları toplayıp seçim sürecine kadar mevcut yönetimle bilgi alışverişinde olmalarını ilettim. Buradaki esas amaç, kulübümüzün idaresini devralacak başkan ve yönetimin en hazır şekilde göreve başlayıp birinci günden koşabilmesiydi. Zira göreve başladığımızda kulübümüze dair finansal konular, sportif konular, devam eden projeler ve yapıyla ilgili bilgilendirilmedik. Devir teslim süreci de işletilmedi. Tüm yapıya hakim olmak fazla süre aldı. Önümüzdeki genel kurulun Fenerbahçe için hayırlı olmasını ve demokrasi şöleni olarak gerçekleşmesini diliyorum."