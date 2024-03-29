Ali Koç, olaylı maçta İsmail Kartal’a yolladığı mesajı açıkladı

Ali Koç, olaylı biten Trabzonspro-Fenerbahçe maçında 0-2 önde olduklarında teknik direktöre, ‘İstediğin zaman takımı çekebilirsin’ mesajı yolladığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında 60’ıncı dakikada teknik direktör İsmail Kartal’a mesaj yolladığını ve takımı sahadan çekebilmesi için yetki verdiğini açıkladı.

Takımının yüksek divan kurulu üyeleri ile toplantıda konuşan Ali Koç, şunları söyledi:

“60’ıncı dakika; bir şekilde hocamıza mesaj yolladım. İstanbul’dan maçı izliyordum. (Skor) 0-2 iken hocamıza yolladığım mesaj şuydu: ‘Sahadan çekilebilirsiniz, yetki sisindir.’ Türk futbolunun geldiği kepazeliğin en güzel ispatlarından biridir. Futbolcularımızın can güvenliği için hocamıza ‘İstediğin zaman takımı çekebilirsin’ mesajı gönderdim…"