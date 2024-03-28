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Ali Koç'tan 2 Nisan açıklaması: Önümüzde 3 seçenek var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda ligden çekilme dahil 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

Spor
  • 28.03.2024 14:02
  • Giriş: 28.03.2024 14:02
  • Güncelleme: 28.03.2024 14:10
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'tan 2 Nisan açıklaması: Önümüzde 3 seçenek var
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diyen Koç, 3 seçeneği şöyle açıkladı:

1- Ligden çekilerek, alt lige inmek

2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak

3- Yurt dışında bir takım almak

Ali Koç, kulübün izleyeceği stratejiyle ilgili sponsor firmaların tamamıyla görüşerek onay aldıklarını belirtti.

Koç, krediler konusunda ise bankalarla bir araya geleceklerini dile getirdi.

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