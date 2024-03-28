Ali Koç'tan 2 Nisan açıklaması: Önümüzde 3 seçenek var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda ligden çekilme dahil 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da ligden çekilmenin de görüşüleceği olağanüstü genel kurula ilişkin 3 seçeneğin gündemde olduğunu söyledi.

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var" diyen Koç, 3 seçeneği şöyle açıkladı:

1- Ligden çekilerek, alt lige inmek



2- Bir sene futbol faaliyetlerini durdurmak



3- Yurt dışında bir takım almak

Ali Koç, kulübün izleyeceği stratejiyle ilgili sponsor firmaların tamamıyla görüşerek onay aldıklarını belirtti.

Koç, krediler konusunda ise bankalarla bir araya geleceklerini dile getirdi.