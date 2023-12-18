Ali Koç ve Hasan Arat’tan Süper Kupa kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ı ziyaretinin ardından ikili açıklamalarda bulundu. Arat, 2011'de oynanması gereken Süper Kupa'nın maçının yapılması için müracaat ettiklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Tüpraş Stadı'nda bir araya geldi. Koç'un Arat'ı ziyareti sonrsında iki başkan basın mensuplarının karşısına geçip toplantının detayları hakkında bilgi verdi.

Hasan Arat, "Kapımız herkese açık. Çok büyük camialar. İlk ziyaret Ali Bey’den geldi. Ortak sorunlarımızı konuşmamız lazım, buna ihtiyacımız var. 2011 Süper Kupa maçını birlikte oynamak için müracaat edelim dedik" ifadelerini kullandı.

Ali Koç da 2011'de oynanması gereken ancak 3 Temmuz süreci nedeniyle oynanmayan Süper Kupa finali için, "Süper Kupa maçı var, biz müracaat etmeden TFF bunun için harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce... Kararı TFF verecektir. Samimi, dostça karşılama için Sayın Başkan Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna teşekkürler. Sahada rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ali Koç, bir muhabirin "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Kesinlikle gündeme gelmedi. Şuradaki buluşmayla hiç alakası olmayan bir soru sordunuz."

İkilinin sözleri Ali Koç'un birbirlerine verdikleri hediyeleri açıklayarak tamamlandı;

"İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Biz, Atamızın çok güzel bir portresini hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini verdi. Herhalde Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ancak vermeyeceğim."